У Брянську горіла підстанція: знеструмлені військові та промислові об'єкти

Уночі 16 квітня у Брянську, РФ, горіла електрична підстанція, внаслідок чого знеструмлено кілька російських військових та промислових об’єктів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За інформацією розвідки, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
У ГУР зазначили, що ці обʼєкти Росія використовувала у війні проти України.