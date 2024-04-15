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Українські хакери зламали сайти підприємств, які підтримують військовий автопром РФ
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Українські хакери зламали сайти підприємств, які підтримують військовий автопром РФ

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Українські військові кіберфахівці зламали сервери й вивантажили інформацію 15 російських підприємств, які допомагають військовому автопрому РФ. Акція відбулася до Дня російського РЕБ.

Про це повідомляє АрміяInform.

Замість стартових сторінок на сайтах атакованих компаній тепер можна побачити спалені засоби радіоелектронної боротьби росіян "Леєр 2" і "Красуха".

За даними видання, кіберфахівці уразили портали підприємств "ПромАрматура" й "ИнтерТестСтрой +", які є партнерами виробника бронеавтомобілів "Ахмат" – компанії "Ремдизель". Перше розташоване в Набережних Челнах (Татарстан), друге – у Митищах (Московська область).

Також зламані сайти філіалів компанії "Рамтел", яка постачає фарби для російського оборонавтопрому.

Серед уражених підприємств й електронний ресурс фірми "Вторцветмет", тісно пов’язаної з Ярославським заводом гумових технічних виробів – постачальником шин для російських автомобілів цивільного та військового призначення.

Останні дві компанії очолював член партії "Єдина Росія" Сергій Даленко.

У березні кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України реалізували спецоперацію, у результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

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