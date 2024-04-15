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Україна планує отримати від партнерів мінімум п'ять протимінних кораблів — ВМС
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Україна планує отримати від партнерів мінімум п'ять протимінних кораблів — ВМС

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Дмитро Плетенчук
Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Дмитро Плетенчук

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що екіпажі мінних тральщиків "Чернігів" та "Черкаси", які Україна отримала від Великої Британії, вже пройшли підготовку та несуть службу.

Про це капітан 3 рангу повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Минулого року вони отримали оцінку сумісності І рівня з державами НАТО. У цьому році сподіваємося отримати вже найвищу оцінку — II рівень сумісності, який дозволить працювати, виконувати завдання, у складі ордерів, тобто це вже повна сумісність", — зазначив Плетенчук.

Водночас речник Військово-Морських сил ЗСУ прокоментував ситуацію щодо передачі Україні ще трьох протимінних суден.

"Ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії для України. На них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними", — додав капітан 3 рангу.

Раніше у Міноборони інформували, що цього року "Черкаси" та "Чернігів" братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть судна щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп Альянсу.

12 листопада 2021 року в Лондоні між урядом України та урядом Великої Британії була укладена рамкова угода щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил ЗСУ.

Документ передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів і придбання у Великої Британії двох тральщиків, а також створення на території України двох військово-морських баз.

27 січня 2022 року Верховна рада ратифікувала угоду. За відповідний законопроєкт №0143 проголосувало 275 нардепів. Президент Володимир Зеленський підписав документ 10 лютого 2022 року.

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