Пірати Сомалі звільнили судно MV Abdullah і 23 члени екіпажу після того, як, ймовірно, отримали викуп в розмірі 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вантажне судно, яке ходить під прапором Бангладеш, захопили біля сомалійського узбережжя місяць тому, коли перевозило вугілля з Мозамбіку в Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми перевірили, чи гроші фальшиві. Потім розділили гроші на групи і пішли, уникаючи урядових сил", — цитує Reuters одного з піратів Абдірашіда Юсуфа.

AFP пише з посиланням на дружину капітана MV Abdullah Мохаммеда Абдур Рашида, що гроші скинули з повітря в трьох мішках, після чого 65 піратів залишили судно на дев'яти човнах.

Власник MV Abdullah, компанія KSRM Group, заявила, що судно та екіпаж були звільнені після переговорів.

"Ми уклали угоду з піратами. Усі члени екіпажу знаходяться в безпеці", — сказав AFP представник компанії Мізанул Іслам, відмовившись говорити про суму викупу.

Після звільнення судно вирушило до ОАЕ у супроводі двох військових кораблів.