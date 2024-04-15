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Кіпр зупинив розгляд заяв щодо надання притулку від сирійців
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Кіпр зупинив розгляд заяв щодо надання притулку від сирійців

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Мігранти, біженці
Співробітники ОМОНу оточили територію після того, як мігранти прибули на іспанську землю та перетнули паркани, що відокремлюють іспанський анклав Мелілья від Марокко. AP

Кіпр більше не розглядатиме заявки щодо надання притулку тим, хто прибуває з Сирії через велику кількість людей, яка продовжує втікати до цієї острівної держави.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Хрістодулідес у соцмережі Х. Він не уточнив, як довго триватиме пауза.

"У зв’язку з останнім масовим прибуттям сирійських шукачів політичного притулку морем обробка заяв від осіб сирійського походження — призупинена", — написав Крістодулідес.

Уряд Кіпру заявив, що цією паузою частково хочуть змусити керівництво ЄС визначити деякі райони Сирії безпечними зонами, що дозволило б репатріаціюПовернення громадянина на Батьківщину. біженців.

Людям, які прибувають із Сирії, доведеться залишатися в переповнених приймальних таборах до тих пір, поки не будуть прийняті нові домовленості, повідомило в неділю DPA з посиланням на урядові джерела.

Передісторія

Рішення ухвалили через кілька днів після того, як президент Хрістодулідес відвідав Ліван, аби звернутися до влади з вимогою припинити відплив човнів, завантажених мігрантами, від їхніх берегів Кіпру.

Ліван, який з 2019 року переживає руйнівну економічну кризу, приймає близько 805 000 зареєстрованих в ООН сирійських біженців, багато з яких уникли громадянської війни в Сирії, яка триває 14 років. За даними агентства ООН у справах біженців, 90% з них живуть у злиднях.

За оцінками ліванських чиновників, фактична кількість набагато більша і коливається від 1,5 до 2 мільйонів. Все більше цих біженців зараз прибувають до Кіпру.

З початку цього року на Кіпр прибуло понад 4000 мігрантів і біженців, у порівнянні з лише 78 у першому кварталі 2023 року. Виходячи з чисельності населення, Кіпр приймає найбільшу частку мігрантів у Європейському Союзі.

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