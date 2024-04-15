Кіпр зупинив розгляд заяв щодо надання притулку від сирійців

Кіпр більше не розглядатиме заявки щодо надання притулку тим, хто прибуває з Сирії через велику кількість людей, яка продовжує втікати до цієї острівної держави.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Хрістодулідес у соцмережі Х. Він не уточнив, як довго триватиме пауза.

"У зв’язку з останнім масовим прибуттям сирійських шукачів політичного притулку морем обробка заяв від осіб сирійського походження — призупинена", — написав Крістодулідес.

Уряд Кіпру заявив, що цією паузою частково хочуть змусити керівництво ЄС визначити деякі райони Сирії безпечними зонами, що дозволило б репатріацію біженців.

Людям, які прибувають із Сирії, доведеться залишатися в переповнених приймальних таборах до тих пір, поки не будуть прийняті нові домовленості, повідомило в неділю DPA з посиланням на урядові джерела.

Передісторія

Рішення ухвалили через кілька днів після того, як президент Хрістодулідес відвідав Ліван, аби звернутися до влади з вимогою припинити відплив човнів, завантажених мігрантами, від їхніх берегів Кіпру.

Ліван, який з 2019 року переживає руйнівну економічну кризу, приймає близько 805 000 зареєстрованих в ООН сирійських біженців, багато з яких уникли громадянської війни в Сирії, яка триває 14 років. За даними агентства ООН у справах біженців, 90% з них живуть у злиднях.

За оцінками ліванських чиновників, фактична кількість набагато більша і коливається від 1,5 до 2 мільйонів. Все більше цих біженців зараз прибувають до Кіпру.

З початку цього року на Кіпр прибуло понад 4000 мігрантів і біженців, у порівнянні з лише 78 у першому кварталі 2023 року. Виходячи з чисельності населення, Кіпр приймає найбільшу частку мігрантів у Європейському Союзі.