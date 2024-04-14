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Минулої доби Сили оборони відбили 36 атак на Бахмутському напрямку — Генштаб
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Минулої доби Сили оборони відбили 36 атак на Бахмутському напрямку — Генштаб

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Українські військові
Українські військові на передовій біля Кліщіївки, Донецька область, 24 вересня 2023 рік. AP/Alex Babenko

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 14 квітня.

Минулої доби росіяни здійснили 1 ракетного і 109 авіаційних ударів та 115 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 13 квітня відбулось 76 бойових зіткнень.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Кліщіївка, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку українські військові стримують окупантів у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне Донецької області, де армія РФ 22 рази намагалася прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити підрозділи Сил оборони із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби армія РФ здійснила 3 безуспішні атаки позицій українських військ.

ЗСУ продовжують завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БПЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони армії РФ.

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