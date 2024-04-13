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Postimees: на кордоні Естонії та Росії працівники ФСБ били українців
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Postimees: на кордоні Естонії та Росії працівники ФСБ били українців

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ФСБ Росії
Працівник ФСБ Росії. Ілюстративне фото: Depositphotos

Співробітники російської ФСБ систематично переслідували громадян України на пунктах пропуску між Естонією та Росією, а також відомі випадки побиття українців. Згідно зі звітом поліції, з лютого 2022 року, ФСБ розглядає українців як потенційних ворогів.

Про це пише Postimees.

На автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Естонією посилилися переслідування громадян України.

Українців, які перетинали кордон, піддавали утискам, включаючи профайлінгові інтерв'ю, анкетування, перевірку комунікацій та вилучення даних, а також побиття з метою отримання потрібних відповідей.

Співробітники ФСБ змушували їх знімати одяг для фотографування та робили відеозаписи їхніх показань, які могли бути використані для компрометації.

Українців затримували на підставі вигаданих правопорушень і просили проходити перевірку на детекторі брехні, що викликало затримки для інших осіб, які перетинали кордон.

Як пише видання, в останні місяці 2023 року ФСБ почала дедалі більше переслідувати вихідців з Естонії та інших країн Євросоюзу на прикордонних пунктах, що межують з південно-східною Естонією, також є повідомлення про застосування насильства.

Інформації про застосування фізичного насильства до естонців не надходило, але естонці, які відвідали Росію, розповідають, що вони також стикалися з іншими методами, про які розповідали українці під час перетину кордону.

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