В Apple повідомили про масовий злам iPhone шпигунським програмним забезпеченням

Компанія Apple відправила попередження десяткам користувачів iPhone у понад 90 країн про можливий злам їхніх пристроїв за допомогою шпигунського програмного забезпечення.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що компанія-гігант у галузі технологій повідомила своїх клієнтів про те, що вони, ймовірно, стали метою хакерів через свою професійну діяльність або громадський статус.

"Apple виявила, що ваш iPhone, пов'язаний з вашим Apple ID, став метою шпигунської атаки, яка намагається віддалено скомпрометувати ваш пристрій", — йшлося у повідомленні компанії.

Попереджалося, що користувачі могли стати цілями через їхню особистість і професійну діяльність.

Apple не вказала конкретне шпигунське програмне забезпечення або країни, які наражаються на ризик. The Economic Times повідомила, що серед тих, хто отримав повідомлення, були користувачі Індії.

Однак на сторінці підтримки на своєму вебсайті компанія заявила, що такі атаки вимагають "значних ресурсів" і історично були спрямовані національними державами, що діють, проти політиків, журналістів і активістів.

Як пише видання, попри те, що шпигунське програмне забезпечення може бути використане для атаки на злочинців чи терористів, активісти давно попереджають, що деякі країни використовують його для шпигунства за дисидентами чи політичними опонентами.