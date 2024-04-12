Сьогодні 12 квітня у віці 83 років після довгої хвороби помер італійський модельєр Роберто Каваллі.

Про це повідомляє la Republica.

Каваллі помер у Флоренції в оточенні родини. У дизайнера залишилось шестеро дітей. Молодший син Каваллі Джорджіо народився у 2023 році.

Бренд Каваллі здобув популярність у 1970-х роках: тоді модельєр винайшов і запатентував новітню процедуру нанесення малюнків на шкіру і представив публіці свої роботи в області клаптевої техніки.

Як пише The New York Times, Роберто Каваллі прославляв гламур і надмірність, "відправляючи моделей на подіум в сукнях з леопардовим принтом, прикрашених дорогоцінними каменями, потертих джинсах, атласних корсетах та іншому невибачливо кричущому одязі".

"Роберто любив надмірності, але він ніколи не втрачав своєї точки зору. Навіть коли мінімалізм був нормою, він вірив у максималізм. Він одягав нас, думаючи, що життя — і мода — повинні жити повною швидкістю", — казала про Каваллі головна редакторка журналу Elle Ніна Гарсія.