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У базах поліції є сотні тисяч можливих ухилянтів — Клименко
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У базах поліції є сотні тисяч можливих ухилянтів — Клименко

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У базах поліції є сотні тисяч можливих ухилянтів — Клименко
Перевірка документів на блокпосту. УНІАН

У базах поліції є дані про сотні тисяч громадян, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Міністр розповів, що поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК.

"І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК”, — сказав Клименко.

Він пояснив, що поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали на руки повістку. За словами Клименка, поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Міністр додав, що адмінпротоколи щодо цієї групи людей складають виключно працівники ТЦК.

Напередодні Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон ухвалили без норми про демобілізацію.

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