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Instagram боротиметься з голими фото в особистих повідомленнях
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Instagram боротиметься з голими фото в особистих повідомленнях

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Instagram боротиметься з голими фото в особистих повідомленнях
Instagram. AP

Instagram буде боротися з голими фото в особистих повідомленнях. Соцмережа збирається попереджати одержувачів про такий контент і за замовчуванням буде їх розмивати для користувачів віком до 18 років.

Про це повідомили у соцмережі.

Дорослим функцію в налаштуваннях доведеться ввімкнути самостійно.

У Meta пояснили, що намагаються "захистити людей від сексуального домагання та інших форм зловживання зображеннями інтимного характеру, а також максимально ускладнити шахраям пошук потенційних цілей".

Як пише АР, сексуальне домагання, або секстортинг, полягає в тому, що людину переконують надіслати відверті фотографії в Інтернеті, а потім погрожують оприлюднити їх, якщо жертва не заплатить гроші або не надасть сексуальних послуг. Нещодавні гучні справи включають двох братів-нігерійців, які визнали себе винними у сексуальному домаганні у підлітків і юнаків у Мічигані, один з яких наклав на себе руки, а також заступника шерифа штату Вірджинія, який сексуально домагався і викрав 15-річну дівчинку.

Instagram та інші соціальні медіа стикаються зі зростаючою критикою за те, що вони не роблять достатньо для захисту молодих людей.

Раніше генеральний директор компанії Meta Platforms, власника Instagram, Марк Цукерберг вибачився перед батьками жертв такого насильства під час слухань у Сенаті на початку цього року.

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