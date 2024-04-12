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У Африці Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар
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У Африці Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар

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У Африці Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар
Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар у Африці, 11 квітня 2024 року. Пресслужба МЗС України

Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар у Африці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що 11 квітня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках турне країнами Африки здійснив робочий візит до Абіджана, щоб офіційно відкрити посольства України у Республіці Кот-д’Івуар.

“Відкриття Посольства України в Кот-д’Івуарі — країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами”, — відзначив Субх.

У церемонії відкриття посольства взяли участь заступник міністра закордонних справ, африканської інтеграції та івуарійців за кордоном Уаттара Вотабуна, генеральний секретар МЗС Кот-д’Івуару Кофі Еваріст Япі, очільники іноземних дипломатичних представництв країн-партнерів України, представники івуарійської громадськості та ЗМІ.

У Африці Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар
Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар у Африці. Пресслужба МЗС України

Спецпредставник також провів окрему зустріч із заступником міністра закордонних справ, африканської інтеграції та івуарійців за кордоном Уаттарою Вотабуною, під час якої передав особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що українська сторона поінформувала Вотабуна про процес підготовки до Глобального саміту миру і висловила сподівання щодо участі у Саміті президента Кот-д’Івуару.

Заступник глави івуарійськоі дипломатії, у свою чергу, підтвердив, що підтримка івуарійської сторони України щодо російської агресії є “твердою та непохитною”.

Раніше, 10 квітня, офіційно розпочало роботу посольство України в Демократичній Республіці Конго.

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