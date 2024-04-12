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Минулої доби на фронті відбулося майже 80 бойових зіткнень — Генштаб
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Минулої доби на фронті відбулося майже 80 бойових зіткнень — Генштаб

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Українські військові
Українські військові на передовій біля Кліщіївки, Донецька область, 24 вересня 2023 рік. AP/Alex Babenko

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 12 квітня.

Минулої доби росіяни здійснили 54 ракетних і 126 авіаційних ударів та 95 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 11 квітня відбулось 78 бойових зіткнень.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 7 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де армія РФ за підтримки авіації 26 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби армія РФ здійснила 7 безуспішних атак на позиції ЗСУ.

Сили оборони продовжують завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки й 1 зенітно-ракетному комплексу армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу росіян.

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