За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 11 квітня.

"Загалом противник завдав 53 ракетні та 84 авіаційні удари, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню за позиціями ЗСУ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; Марчихина Буда, Вільна Слобода, Кучерівка, Студенок та Миропілля Сумської області.

На Куп'янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів. Серед них: Невське Луганської області та Макіївка, Терні, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 15 атак росіян у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де вони за підтримки авіації намагались покращити тактовне положення. Також противник завдавав авіаційного удару в районах населених пунктів Спірне, Андріївка та Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де він за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новокалинове, Нетайлове, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де вона за підтримки авіації 15 разів намагалась прорвати оборону. Також росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів. Серед них: Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку російські підрозділи за підтримки авіації 2 рази атакували позиції Сил оборони у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Білогір'я, Новоданилівка та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 атаки на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Антонівка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ надано ураження по 2 районах зосередження особового складу окупантів.