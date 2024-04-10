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Пʼятьом організатором псевдореферендумів на Луганщині заочно оголосили про підозру
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Пʼятьом організатором псевдореферендумів на Луганщині заочно оголосили про підозру

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Мітинг на тимчасово окупованій території. Фото: Аssociated Press

Чотирьом "головами виборчих комісій" на Луганщині та так званій депутатці "ЛНР", яка за даними слідства у 2014 році брала участь у захоплені держаних установ в Луганську, заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

"Так звана "депутат народної ради ЛНР" Світлана Альошина активно підтримує окупантів від початку російської агресії та має зв’язки серед бойовиків. У 2014 році брала участь у захопленнях будівель державних установ у Луганську та в організації "референдуму" щодо "незалежності ЛНР". Тоді ж у результаті псевдовиборів вона пройшла до "парламенту" угруповання "ЛНР", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, жінка голосували за проведення так званого референдуму про входження "ЛНР" до складу РФ. Наразі жінка представляє партію "Єдина Росія".

Також правоохоронці зібрали докази, щодо чотирьох голів "виборчих комісій" в Алчевську, Антрациті, Первомайську та Новопскові. Їх обвинувачують в колабораційній діяльності та діях з наміром зміни кордон України (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Всіх п'ятьох оголосили у розшук, справи передано до суду.

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