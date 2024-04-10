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CNN: США можуть заборонити певні продукти та послуги Kaspersky Lab
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CNN: США можуть заборонити певні продукти та послуги Kaspersky Lab

ЗМІ
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Білий дім
Будівля Білого дому у Вашингтоні, США. AP

Білий дім може заборонити американським компаніям та громадянам використовувати програмне забезпечення, створене Kaspersky Lab, з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Рішення знаходиться на стадії розробки і може бути прийнято вже цього місяця. Очікується, що Kaspersky Lab заборонить надавати користувачам доступ до певних продуктів та деяких своїх послуг у США.

Телеканал зазначає, що державним установам США вже заборонено використовувати програмне забезпечення цієї компанії, але нові дії Білого дому, спрямовані на введення аналогічної заборони для приватних компаній, стануть безпрецедентними.

Джерела CNN стверджують, що однією з цілей, які має адміністрація Байдена, є зниження ризику для критично важливої інфраструктури США. Вони також припускають, що заборона стосуватиметься антивірусного програмного забезпечення компанії.

За даними телеканалу, понад 400 мільйонів людей і 240 тисяч компаній у всьому світі використовують програмні продукти Kaspersky Lab, але незрозуміло, скільки з цих людей і компаній знаходяться в США.

У березні 2022 року Федеральна комісія з зв'язку США включила Kaspersky Lab до списку компаній, продукція яких, за словами регулятора, становить загрозу безпеці країни. Компанія, своєю чергою, заявила, що розчарована рішенням регулятора заборонити використання федеральних субсидій на придбання її продукції, і припустила, що вона була прийнята з політичних мотивів.

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