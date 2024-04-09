В одній із закинутих будівель неподалік середмістя Варшави правоохоронці виявили тіла чотирьох вбитих чоловіків, серед яких троє українців та один поляк.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Поліція знайшла два трупи 7 квітня, а наступного дня — ще два. На місці події третю добу працюють правоохоронці, продовжують обстежувати будівлю, аби пересвідчитися, чи немає там більше тіл.

Наразі затримали сімох підозрюваних, це і чоловіки, і жінки. Шестеро з них громадяни України, один — Польщі. І жертви, і заарештовані — безхатьки.

У варшавській поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і там між ними й міг відбутися конфлікт.

Правоохоронці зазначили, що поки не знають, коли сталося вбивство.

Трупи перебували у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців. Їх знайшли у різних місцях будівлі: порожніх приміщеннях, на даху та закопаним на подвір'ї.

Сьогодні затриманим мають висунути звинувачення, додали у поліції.