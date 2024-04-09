У Німеччині порушили справу про геноцид через продаж зброї Ізраїлю

Німеччину звинувачують у порушенні Конвенції ООН про геноцид через відправку військової техніки до Ізраїлю та припинення фінансування агентства ООН з надання допомоги. Берлін відкидає звинувачення.

Про це пише британський суспільний мовник Бі-бі-сі.

Звинувачення ґрунтуються на окремій справі, яку розпочала Південна Африка у січні, де судді в Гаазі наказали Ізраїлю вжити "усіх можливих заходів", щоб уникнути актів геноциду. У 2023 році близько 30% ізраїльських закупівель військового обладнання надійшло з Німеччини на загальну суму 300 мільйонів євро.

Ізраїль відкидає звинувачення в участі в геноциді під час своєї кампанії в Газі та наполягає на тому, що має право захищатися.

Понад 33 000 людей загинули під час наступу Ізраїлю в Секторі Гази, повідомляє міністерство охорони здоров'я ХАМАСу, більшість з них — цивільні. Сектор Гази перебуває на межі голоду, а Oxfam повідомляє, що 300 000 людей, які опинились у пастці на півночі, живуть із січня в середньому на 245 калорій на день. Нікарагуа стверджує, що продажі Німеччиною зброї Ізраїлю минулого року на загальну суму 326,5 мільйона доларів, що в десять разів більше, ніж у 2022 році, роблять її співучасником передбачуваних військових злочинів Ізраїлю. Більшість продажів припадає на комплектуючі для систем протиповітряної оборони та комунікаційне обладнання, повідомляє інформаційне агентство DPA.

Німеччина також була однією з 15 західних країн, які призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) через звинувачення в причетності деяких співробітників агентства до нападів на Ізраїль 7 жовтня.

Берлін відкидає ці претензії та представить захист у Міжнародному суді (МС) у вівторок.