У столиці Грузії у тирі стався вибух: три людини загинули, три дістали поранення

У неділю, 7 квітня, на території тиру у магазині зброї Battleground у Тбілісі стався вибух, у результаті якого троє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Про це Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Про причини вибуху наразі не повідомляється. Спочатку повідомлялося, що внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Постраждалих доправили до різних лікарень для надання допомоги. Згодом стало відомо, що один з поранених помер у лікарні.

"Один із загиблих – співробітник МВС. Двоє з постраждалих – працівники МВС, а один – працівник магазину", — повідомили у МВС.

На місце події прибули співробітники відповідних підрозділів МВС, зокрема пожежники, представники патрульної та кримінальної поліції. На цей час вживаються всі необхідні заходи.