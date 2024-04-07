Bugün 2024 senesi çiçek ayınıñ 5-inde Kıyiv şeerinde uzun devamlı ağır hastalıqtan 65 yaşındaki qırımtatar jurnalisti Gülnara Kurtalieyva vefat etti.
Öz Facebook saifesinde Qırımtatar Milliy Meclisiniñ başı Refat Çubarov bu aqqında haber berdi.
Gülnara, 1990 senesi bozarğan aynıñ 15-inde teşkil etilgen vaqıttan berli Qırımtatar milliy areketiniñ teşkilâtınıñ basım organı olğan "Avdet" qırımtatar gazetasınıñ jurnalisti olaraq çalışqan edi. Birazdan uzun zamandır Gülnara Kurtaliyeva "Ukrinform" agentliginiñ mühbiri olaraq çalışqan edi.
Çiçek ayınıñ 6-sında saat 13:00te Kıyiv vilâyetiniñ Çaykı köyündeki camide cenaze olacaq: Çaykı k., Vınnıçenka sq., 7.
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