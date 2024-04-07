Мексика та Нікарагуа розірвали відносини з Еквадором: що сталося

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор доручив главі МЗС розірвати дипломатичні відносини з Еквадором.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, пише DW.

Відповідне рішення президент ухвалив після того, як поліція Еквадору увірвалася до мексиканського посольства для затримання колишнього еквадорського віцепрезидента Хорхе Гласа. Хорхе Гласа просив притулку через переслідування та звинувачення, з якими він зіткнувся в Еквадорі.

Президент Мексики назвав дії еквадорської поліції "кричущим порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики".

Президент Еквадору підтвердив арешт Гласа, опублікувавши допис на платформі X.

"Жоден злочинець не може вважатися особою, яка переслідувалася політично", – заявив президент Еквадору, підкресливши, що Глас, двічі засуджений за корупцію, "був засуджений і мав ордер на арешт, виданий компетентними органами".

Інші країни регіону, такі як Болівія, Чилі, Куба та Венесуела, висловили обурення діями Еквадору. Гондурас закликав Спільноту держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) скликати екстрене засідання з цього питання.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив свою солідарність з президентом Мексики, засудивши штурм посольства.

Нікарагуа пішла ще далі, наслідуючи приклад Мексики та розірвавши дипломатичні відносини з Еквадором. Президент Нікарагуа Даніель Ортега назвав інцидент "незвичайним і осудним".