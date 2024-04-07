НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Мексика та Нікарагуа розірвали відносини з Еквадором: що сталося
Латинська АмерикаПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

Мексика та Нікарагуа розірвали відносини з Еквадором: що сталося

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мексиканський президент
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор доручив главі МЗС розірвати дипломатичні відносини з Еквадором.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, пише DW.

Відповідне рішення президент ухвалив після того, як поліція Еквадору увірвалася до мексиканського посольства для затримання колишнього еквадорського віцепрезидента Хорхе Гласа. Хорхе Гласа просив притулку через переслідування та звинувачення, з якими він зіткнувся в Еквадорі.

Президент Мексики назвав дії еквадорської поліції "кричущим порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики".

Президент Еквадору підтвердив арешт Гласа, опублікувавши допис на платформі X.

"Жоден злочинець не може вважатися особою, яка переслідувалася політично", – заявив президент Еквадору, підкресливши, що Глас, двічі засуджений за корупцію, "був засуджений і мав ордер на арешт, виданий компетентними органами".

Інші країни регіону, такі як Болівія, Чилі, Куба та Венесуела, висловили обурення діями Еквадору. Гондурас закликав Спільноту держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) скликати екстрене засідання з цього питання.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив свою солідарність з президентом Мексики, засудивши штурм посольства.

Нікарагуа пішла ще далі, наслідуючи приклад Мексики та розірвавши дипломатичні відносини з Еквадором. Президент Нікарагуа Даніель Ортега назвав інцидент "незвичайним і осудним".

Топ дня
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн
Володимир Зеленський
Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський Важливо
Бронетранспортери М577
В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою Важливо
Азов, Ростовська область РФ
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Очільник Венесуели
Венесуела ухвалила закон щодо приєднання спірної з Гаяною території
Очільниця Перу Діна Болуарте
У Перу почали розслідування проти президентки через колекцію годинників
банди заходипи столицю Гаїті Порт-о-Пренс
Ватажок "Барбекю" оголосив прем'єру війну: чому банди захопили столицю Гаїті та що відбувається в країні
Аргентинський футболіст
Чотирьох аргентинських футболістів затримали за зґвалтування
На початок