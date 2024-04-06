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"Ми не маємо права кидати військових": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Сил оборони
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"Ми не маємо права кидати військових": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Сил оборони

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У Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Благодійний ярмарок в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя, Пасічник Дар'я

У Вознесенівському районі Запоріжжя відбувся благодійний ярмарок на підтримку Сил оборони України. Пропонуючи смаколики в обмін на донат, учасники акції збирають кошти на допомогу українським захисникам, зокрема на ремонт автівки підрозділу, що займається евакуацією поранених та загиблих військових.

Благодійний ярмарок відвідали кореспонденти Суспільного.

Приєднатися до ініціативи мав змогу кожен. Інформацію про ярмарок оприлюднювали у соцмережі Facebook.

Олена Ісаєва планує зібрати кошти на ремонт автівки, яку військові використовують для евакуації поранених чи загиблих побратимів з поля бою. Нині автомобіль пошкоджений і потребує ремонту:

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Сил оборони
Олена Ісаєва, волонтерка. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Десь пів року назад машина при виконанні свого завдання була пошкоджена і не могли ми ніяк зібрати, тому довелось якось вирішувати. Треба 44 тисячі гривень", зазначила волонтерка.
"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Автівка, на яку збирають гроші учасники благодійного ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Гроші на ремонт військового бусу потрібні терміново, адже на фронті критична потреба в авто, які виконують подібні задачі, наголосила Олена Ісаєва:

"Військові збирають волонтерську допомогу по запитам, яка потрібна та їдуть у саме пекло на нуль. Довозять до побратимів, а з самих окопів виносять наших загиблих та поранених. Дуже страшно казати те що я знаю, але виносять навіть по частинках".

Учасники акції збирають кошти на допомогу українським захисникам пропонуючи смаколики, особисті речі та власноруч створені аксесуари в обмін на донат.

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Напої, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Речі, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми не маємо права кидати військових"
Олена Ісаєвапро важливість підтримки військових

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Речі, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Речі, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Доносимо до людей, що все ж таки війна, наші хлопці гинуть, і це ніщо не змінне, допомога потрібна"
Олена Ісаєвапро важливість підтримки військових

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Солодощі, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Речі, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Пиріжки, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Сил оборони
Речі, які можна придбати на благодійному ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Місцеві жителі радо долучились до благодійної ініціативи:

"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Сил оборони
Лариса, місцева жителька. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Хочемо, щоб ближче була перемога. І миру хочеться більше, щоб все було добре", розповіла Лариса, жителька Запоріжжя.
"Ми не маємо права кидати хлопців": у Запоріжжі відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових Сил оборони
Лариса, місцева жителька, донатить учасникам благодійного ярмарку. Фото: Суспільне Запоріжжя

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