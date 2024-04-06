НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Головні новини Запоріжжя та області 6 квітня: вранці місто зазнало ракетної атаки РФ. Пошкоджена цивільна інфраструктура
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Головні новини Запоріжжя та області 6 квітня: вранці місто зазнало ракетної атаки РФ. Пошкоджена цивільна інфраструктура

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
6 квітня 2024 рік: армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю
Наслідки обстрілів РФ по Запоріжжю, 6 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя/Наталуха Альона

Сьогодні вранці, 6 квітня, армія РФ вчергове атакувала ракетами місто Запоріжжя. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Пошкоджень зазнали промислові підприємства, заклади освіти, медицини та житлові будинки.

Внаслідок атаки РФ дістав пошкоджень простір допомоги "Саме тут" – ЗОВА

Ракетним ударом армія РФ пошкодила простір допомоги для жителів Мелітополя та Мелітопольского району "Саме тут", повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації. Місце, де люди тікаючи від ворога зустріли своє і своїх — прихисток, підтримку, сімʼю. Місце, куди приходять і дорослі, і діти".

6 квітня місто зазнало ракетної атаки РФ. Пошкоджена цивільна інфраструктура та промислові підприємства
Простір "Саме тут", пошкоджений внаслідок обстрілу РФ по Запоріжжю, 6 квітня 2024 рік. Фото: Суспільне Запоріжжя/Наталуха Альона

Раніше Суспільне повідомляло, що 20 червня 2022 року у Запоріжжі відкрився майданчик для мешканців тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району — "Саме тут".

Крилату авіаційну ракету знищили у небі Запорізької області — ПК "Схід"

Сьогодні, 6 квітня, у Запорізькій області військові повітряного командування "Схід" збили крилату авіаційну ракету. У командуванні "Схід" зазначили, що оборонці ймовірно знищили ракету типу "Калібр".

Внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю пошкоджено заклади освіти та медицини

Внаслідок російського ракетного обстрілу вранці, 6 квітня, по території Запоріжжя пошкоджено заклади освіти та медицини. У житлових будинках переважно вибиті шибки, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Нині тривають роботи з обстеження території обстрілу та оцінки пошкоджень.

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя пошкоджено промислові підприємства

Внаслідок ранкового масованого ракетного обстрілу армією РФ по території Запоріжжя пошкоджено промислові підприємства. Загиблих та поранених немає, повідомив Іван Федоров.

У Запоріжжі було чути звуки вибухів

У Запоріжжі під час повітряної тривоги близько 15:46 було чути звуки вибухів, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Згодом Іван Федоров повідомив про повторні звуки вибухів у обласному центрі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Святослав Карачевський
Застрелений в спину військовим РФ: 10 років тому у Криму вбили майора Карачевського
харків гарні фото
Головні новини Харкова та області 6 квітня: нічні удари по Харкову, графік відключення світла
Рідні Миколи Поліщука
У Рівному попрощалися з Миколою Поліщуком
ЗСУ на Бахмутському напрямку
Сирський: "Всі спроби зазнали невдачі. Часів Яр залишається нашим"
На початок