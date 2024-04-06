Внаслідок атаки РФ дістав пошкоджень простір допомоги "Саме тут" – ЗОВА

Ракетним ударом армія РФ пошкодила простір допомоги для жителів Мелітополя та Мелітопольского району "Саме тут", повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації. Місце, де люди тікаючи від ворога зустріли своє і своїх — прихисток, підтримку, сімʼю. Місце, куди приходять і дорослі, і діти".

Простір "Саме тут", пошкоджений внаслідок обстрілу РФ по Запоріжжю, 6 квітня 2024 рік. Фото: Суспільне Запоріжжя/Наталуха Альона

Раніше Суспільне повідомляло, що 20 червня 2022 року у Запоріжжі відкрився майданчик для мешканців тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району — "Саме тут".