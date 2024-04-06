Сьогодні вранці, 6 квітня, армія РФ вчергове атакувала ракетами місто Запоріжжя. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Пошкоджень зазнали промислові підприємства, заклади освіти, медицини та житлові будинки.
Внаслідок атаки РФ дістав пошкоджень простір допомоги "Саме тут" – ЗОВА
Ракетним ударом армія РФ пошкодила простір допомоги для жителів Мелітополя та Мелітопольского району "Саме тут", повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
"Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації. Місце, де люди тікаючи від ворога зустріли своє і своїх — прихисток, підтримку, сімʼю. Місце, куди приходять і дорослі, і діти".
Раніше Суспільне повідомляло, що 20 червня 2022 року у Запоріжжі відкрився майданчик для мешканців тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району — "Саме тут".
Крилату авіаційну ракету знищили у небі Запорізької області — ПК "Схід"
Сьогодні, 6 квітня, у Запорізькій області військові повітряного командування "Схід" збили крилату авіаційну ракету. У командуванні "Схід" зазначили, що оборонці ймовірно знищили ракету типу "Калібр".
Внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю пошкоджено заклади освіти та медицини
Внаслідок російського ракетного обстрілу вранці, 6 квітня, по території Запоріжжя пошкоджено заклади освіти та медицини. У житлових будинках переважно вибиті шибки, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
Нині тривають роботи з обстеження території обстрілу та оцінки пошкоджень.
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя пошкоджено промислові підприємства
Внаслідок ранкового масованого ракетного обстрілу армією РФ по території Запоріжжя пошкоджено промислові підприємства. Загиблих та поранених немає, повідомив Іван Федоров.