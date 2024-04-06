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Минулої доби армія РФ 260 разів обстріляла вісім населених пунктів на Запоріжжі
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Минулої доби армія РФ 260 разів обстріляла вісім населених пунктів на Запоріжжі

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Оперативна інформація 5 квітня: РФ 260 разів обстріляла 8 населених пунктів на Запоріжжі
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 5 квітня 2024 року. Фото: Telegram/ Іван Федоров

Протягом минулої доби, 5 квітня, російські військовослужбовці завдали 260 ударів по території восьми населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів по обласному центру загинули чотири людини, ще 25 — дістали поранень.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок ракетної атаки армією РФ по території Запоріжжя загинули чотири людини, кількість поранених зросла до 23, зазначили у ГУ Національної поліції області.

Армія РФ 260 разів атакувала міста та села Запорізької області:

  • авіаційні удари завдала по Роботиному;
  • п'ять ракетних ударів завдала по Запоріжжю;
  • дев'ять разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку та Роботине;
  • 46 БпЛА атак здійснила по Гуляйполю, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 199 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці, Вербовому та іншим прифронтовим населеним пунктам.
"Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ здійснювала атаку на позиції Сил оборони України поблизу Старомайорського Донецької області, яку відбили українські військові, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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