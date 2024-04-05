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Молдова визнала прапор імперської Росії екстремістською символікою
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Молдова визнала прапор імперської Росії екстремістською символікою

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Росія
Прапор імперської Росії. Getty Images

У Молдові визнали екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії. Таке рішення ухвалив суд Кишинева, розглянувши запит Генпрокуратури, Міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки.

Про це повідомляє NewsMaker.

"На засіданні 3 квітня суд схвалив клопотання влади й встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями", — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що рішення суду можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Чорно-жовто-білий триколор був офіційним прапором Російської імперіїДержава, що існувала в період з 1721 року до лютневої революції 1917 року. У 1913 році Російська імперія займала другу за площею територію у світі, після Британської імперії. з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними та патріотичними організаціями.

У квітні 2022 року в Молдові набула чинності заборона на використання "символів військової агресії". Відтоді Їхнє публічне використання вважається екстремістською діяльністю та карається штрафом. При цьому в законі точно не зазначено, про які символи йдеться. Прямо названо лише двоколірну чорно-оранжеву (георгіївську) стрічку. У всіх інших випадках поліція вирішує, чи є це екстремістським символом.

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