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Окупанти планують незаконно призвати до лав ЗС РФ 15 тисяч людей у Криму — Барієв
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Окупанти планують незаконно призвати до лав ЗС РФ 15 тисяч людей у Криму — Барієв

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російські військові
російські військові. Ілюстративне фото. gazetacrimea.ru

В рамках дев'ятнадцятої незаконної призовної кампанії в окупованому Криму, яка стартувала 1 квітня, росіяни планують призвати до 15 тисяч жителів півострова.

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Ескендер Барієв під час презентації аналізу порушень прав людини в окупованому Криму за I квартал 2024 року.

Він також зазначив, що з 20 квітня 2024 року РФ готує нову хвилю мобілізації на окупованому півострові.

"У нас є така інформація попередня, інсайдерська, що з 20 квітня вони можуть оголосити або посилити часткову мобілізацію. Будемо слідкувати за цим процесом. Як нам попередньо надали інформацію, це залежатиме від того, як буде проходити призов до строкової служби. Чому такий зв'язок? Можливо, пов'язано якраз з тим, наскільки вони зможуть використати плановий призов, щоб запропонувати людям підписувати контракти, і далі їх використовувати у війні проти України", — зауважив Барієв.

Він також зазначив, що окупанти видаватимуть повісти слухачам, які для підтримки відвідують суди у "справах" кримських активістів.

"Як приклад, кримськотатарському активісту Алі Сейтаблаєву вручили повістку в окупованому Криму, коли той прийшов до будівлі "суду" підтримати Ленура Якубова. Тобто, тут якраз приклад того, коли активісти, які намагаються прийти підтримати політв'язнів, їм насамперед намагаються видавати повістки, щоб вони прийшли у військкомат. Таким чином, залякують людей, щоб вони не брали активної участі у публічних заходах", — наголосив Барієв.

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