Vaqtınca işğal etilgen Qırımda ruslar, Hersones qoruğınıñ toprağında qanunsız olaraq qurucılıq işlerini yapmağa devat eterek, onı yoq eteler.

Çiçek ayınıñ 3-ünde Qırımtatar Maaliy Merkezi bu aqqında haber berdi.

RPT adından "Putinniñ ruhçısı" metropolit Tihon Şevkunov, Hersones müzey-qoruğını varvar şeklinde çapul etmege ve onı yoq etmege idare ete. Anda manastır açaraq, dünya medeniy mirasınıñ obyektini zapt etmege ıntılalar", — dep bildirildi.

Uquq qorçalayıcılar qayd ettiler ki, işğalciler UNESCO obeyktiniñ toprağını bozalar, tevşiqat levhalarını qoyalar, qanunsız olaraq inşaat eteler, özdeşligini yoq eteler. Bundan ğayrı, "RFnıñ" bu topraqqa aqlarını aqlamaq içün sahte tarihiy ekskursiyalarnı alıp bereler.

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