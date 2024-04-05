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Qırımda işğalciler "RF ordusını itibardan tüşürgeni" sebebinden 737 memuriy dava açtılar
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Qırımda işğalciler "RF ordusını itibardan tüşürgeni" sebebinden 737 memuriy dava açtılar

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Qırım işğal makemesi. Qırım makemesi
İlüstrativ foto. Telegram/ Крым 24

2024 senesi çiçek ayınıñ 4-üne qadar vaqtınca işğal etilgen Qırımdaki böyle degen "makemeler"ge ve başqa "ihitsasiy organlar"ğa "RF SQni itibardan tüşürüv" maddesine köre 737 açılğan memuriy dava qayd etildi.

Ukraina prezidentiniñ Qırım MCdeki temsili bu aqqında haber berdi.

Temsilniñ vekilleri añlattılar ki, işğal etilgen Qırım makemelerinde RF MBQniñ 20.3.3. maddesiRusiye Federatsiyasınıñ Silâlı Quvetlerini itibardan tüşürmege yönelgen halq ögündeki areketlerne köre yañı qanunsız memuriy davalar, muqavemetniñ quvetleşkenini köstereler.

"2024 senesi çiçek ayınıñ 4-üne qadar vaqtınca işğal etilgen Qırımdaki böyle degen "makemeler"ge ve başqa ihitsasiy organlarğa RF MBQniñ 20.3.3. maddesine köre 737 açılğan memuriy dava qayd etildi. Olardan 641 dava çerçivesinde para cezası berildi ya da başqa maddenen davağa qoşup umumiy üküm çıqarıldı. 20 dava çerçivesinde bilgiler baqıla", — dep bildirildi.

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