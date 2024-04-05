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На Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Івана Кучірку
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На Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Івана Кучірку

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Військовослужбовець Іван Кучірка
Іван Кучірка загинув 31 серпня 2023 року. Facebook/Богдан Станіславський

На Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Івана Кучірку. Боєць загинув 31 серпня 2023 року.

Про смерть земляка на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Іван Кучірка — родом з Коломиї. Боєць служив кулеметником у складі прикордонної служби "Чоп".

"Від усієї громади співчуваю близьким та рідним загиблого. Ми розділяємо з вами цей біль. Нехай воїн спочиває з Богом. Світла йому памʼять", — написав Станіславський.

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