В Італії в ДТП загинула українська модель

В Італії у дорожньо-транспортній пригоді загинула 21-річна українська модель з Одеси Анна Краєвська. За кермом перебував косовський діджей Гісні Кестай.

Про це повідомляє La Repubblica.

Аварія сталася 31 березня на трасі в північному регіоні Італії П’ємонт. Водій автомобіля Ferrari Gtc4, що рухався на швидкості близько 200 км/год, не впорався з керуванням і авто врізалося в огорожу. Від удару автомобіль розірвало навпіл, передня частина врізалася в бетонний острівець і загорілася, задню частину відкинуло і вона лишилася майже неушкодженою.

Автомобіль, виготовлений на замовлення, їхав у бік кордону зі Швейцарією. Однак прокуратура італійської провінції Верчеллі наказала ідентифікувати обгорілі тіла за допомогою ДНК- тесту.

Підтвердження аналізу ДНК досі відсутнє, але, за попередніми даними, в аварії загинули 21-річна одеситка Анна Краєвська та 40-річний косовський албанець Гісні Кестай, відомий як Dj Style Q, які проживали у Швейцарії.

Відомо, що за кілька годин до смерті Dj Style Q виступав в одному з клубів. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.

Видання зазначає, що впізнати тіло Краєвської слідчим допомогла заява про зникнення, яку швейцарській поліції надали друзі дівчини.

Швейцарські правоохоронці надіслали ім’я італійській поліції, якій вдалося попередньо ідентифікувати загиблих.