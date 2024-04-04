У Міністерстві оборони показали інфографіку роз'яснення закону №3621-IX, який зокрема передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Як зазначили у відомстві, підписаний президентом Володимиром Зеленським документ опублікували 3 квітня, а набуде чинності він 4 травня 2024 року.

"Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний)", — повідомили у МО.

В інфографіці Міноборони вказали, що громадяни, які наразі мають статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Після повторного огляду військові, які визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу. А військовозобов'язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними — можуть проходити службу.

Глава держави 2 квітня підписав законопроєкт, який передбачає скасування для військовозобов'язаних статусу "обмежено придатний".