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Громадяни зі статусом "обмежено придатний" мають до лютого 2025 року повторно пройти ВЛК — Міноборони
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Громадяни зі статусом "обмежено придатний" мають до лютого 2025 року повторно пройти ВЛК — Міноборони

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Військово-лікарська комісія
Військово-лікарська комісія. Фото: Суспільне Львів

У Міністерстві оборони показали інфографіку роз'яснення закону №3621-IX, який зокрема передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Як зазначили у відомстві, підписаний президентом Володимиром Зеленським документ опублікували 3 квітня, а набуде чинності він 4 травня 2024 року.

"Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний)", — повідомили у МО.

В інфографіці Міноборони вказали, що громадяни, які наразі мають статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Після повторного огляду військові, які визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу. А військовозобов'язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними — можуть проходити службу.

Глава держави 2 квітня підписав законопроєкт, який передбачає скасування для військовозобов'язаних статусу "обмежено придатний".

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