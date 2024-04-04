На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим

В Любимівці, Запорізької області попрощались із полеглим українським захисником Романом Парчутовим. Чоловік приєднався до лав Збройних сил України у квітні 2022 року – служив танкістом у 80 окремій штурмовій бригаді. Загинув 28 березня в районі Костянтинівки, Донецької області.
Про це повідомили у Вільнянській міській раді.
"Іще один прапор замайорів на кладовищі в с.Любимівка. Сьогодні Вільнянська громада попрощалася з захисником Парчутовим Романом. Молодий, енергійний, справжній патріот своєї країни. Наші серця сповнені сумом та невимовною скорботою", – йдеться в повідомленні.
До повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював у фермерському господарстві трактористом, а останнім місцем роботи був завод "Запоріжсталь".
Без батька залишились двоє дітей, дружина та рідні:
"У Романа залишилися батьки Валерій та Олена, брат Вадим", – зазначили в міськраді.
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