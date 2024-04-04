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На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
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На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим

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На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
Роман Парчутов, загиблий український захисник. Фото: Вільнянська міськрада

В Любимівці, Запорізької області попрощались із полеглим українським захисником Романом Парчутовим. Чоловік приєднався до лав Збройних сил України у квітні 2022 року служив танкістом у 80 окремій штурмовій бригаді. Загинув 28 березня в районі Костянтинівки, Донецької області.

Про це повідомили у Вільнянській міській раді.

"Іще один прапор замайорів на кладовищі в с.Любимівка. Сьогодні Вільнянська громада попрощалася з захисником Парчутовим Романом. Молодий, енергійний, справжній патріот своєї країни. Наші серця сповнені сумом та невимовною скорботою", йдеться в повідомленні.

До повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював у фермерському господарстві трактористом, а останнім місцем роботи був завод "Запоріжсталь".

Без батька залишились двоє дітей, дружина та рідні:

"У Романа залишилися батьки Валерій та Олена, брат Вадим", зазначили в міськраді.

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