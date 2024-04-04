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Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
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Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого

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Безхатченко зарізав іншого у центрі Чернігова
Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого. ФОТО: Поліція Чернігівської області

У центрі Чернігова неподалік Воскресенської церкви, що біля Центрального ринку, 4 квітня близько 11-ї години побилися двоє безхатченків. Один з них завдав іншому ножове поранення, в результаті чого останній помер.

Як повідомляє патрульна поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Facebook, до екіпажу, який чергував на вулиці, звернулися перехожі та розповіли, що чоловіку зле на вулиці. Люди вказали інспекторам на громадянина віком близько 50 років, у якого ротом йшла кров, а сам він починає втрачати свідомість.

Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
Місце, де сталася бійка. Суспільне Чернігів

Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
Місце, де сталася бійка. Суспільне Чернігів

Оглядаючи невідомого вже на місці інциденту, поліцейські виявили у нього на спині колото-різану рану та кровотечу.

Патрульні встановили, що за декілька хвилин до їхнього приїзду між потерпілим і ще одним громадянином відбувся конфлікт із штовханиною. Свідки вказали на чоловіка, який був неподалік і спостерігав за тим, що відбувається.

Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
Поліцейські на місці інциденту. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Невідомим виявився 62-річний громадянин. Він не заперечував, що у нього з потерпілим був конфлікт, також чоловік повідомив поліцейським, що це він завдав ножового поранення.

Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
Медики надають допомогу пораненому на місці бійки у Чернігові. Патрульна поліція Чернігівської області

Патрульні до приїзду медиків підтримували постраждалого і передали його бригаді швидкої допомоги.

Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
Постраждалого чоловіка медики транспортують на ношах. Патрульна поліція Чернігівської області

Як повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Facebook, від отриманого поранення потерпілий помер у кареті "швидкої" медичної допомоги.

Поліція затримала підозрюваного у злочині у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Досудове розслідування триває.

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