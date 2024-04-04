В Україні судитимуть, ще трьох псевдо керівників незаконних владних структур, які сформованими російськими окупантами у Старобільську, Сватовому та Сєвєродонецьку, що у Луганській області. Всім трьом за співпрацю з Росією загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомила 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк.

"Житель Луганська Володимир Чернєв, який у червні 2023 року очолив "адміністрації" російських окупантів у тимчасово окупованому Старобільську, а з жовтня 2023 року він очолює "муніципальну освіту Старобільського муніципального округу ЛНР". Раніше він був "радником" ватажка "ЛНР", у 2022 році у складі окупаційних військ брав участь у війні проти України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Також в службі безпеки України розповіли, що колишня очільниця Сватівської райдержадміністрації, депутатка місцевих рад від "Партії регіонів" та опоблоку Людмила Русанова під час окупації області стала головою місцевої окупаційної адміністрації, а зараз вона — "голова муніципальної освіти Сватівського муніципального округу ЛНР".

За даними СБУ, колишня посадовиця управління соцзахисту і обслуговування населення Сєвєродонецької ВЦА Яна Силкіна стала заступницею окупаційного "мера" міста, а у вересні 2023 року — "головою ради міського округу міста Сєвєродонецька".

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