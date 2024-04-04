Протягом минулої доби, 3 квітня, російські військові завдали 320 ударів по території дев'яти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 4 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ 320 рази атакувала міста та села Запорізької області:
- вісім авіаударів завдала по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
- 14 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Оріхів, Малу Токмачку, Левадне, Преображенку, Роботине;
- 38 БпЛА атак здійснила по Гуляйполю, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
- 260 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Преображенці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малих Щербаках та іншим прифронтовим населеним пунктам.
"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ не здійснювала атаки на позиції Сил оборони України, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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