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Минулої доби армія РФ 320 разів обстріляла дев'ять населених пунктів на Запоріжжі
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Минулої доби армія РФ 320 разів обстріляла дев'ять населених пунктів на Запоріжжі

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Оперативна інформація за 3 квітня: РФ завдала 320 ударів по містах і селах на Запоріжжі
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, квітень 2024 року. Фото: Telegram/ Іван Федоров

Протягом минулої доби, 3 квітня, російські військові завдали 320 ударів по території дев'яти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Армія РФ 320 рази атакувала міста та села Запорізької області:

  • вісім авіаударів завдала по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 14 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Оріхів, Малу Токмачку, Левадне, Преображенку, Роботине;
  • 38 БпЛА атак здійснила по Гуляйполю, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 260 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Преображенці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малих Щербаках та іншим прифронтовим населеним пунктам.
"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ не здійснювала атаки на позиції Сил оборони України, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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