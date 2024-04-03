В Одесі у дворі багатоповерхівки авто збило 10-річну дівчинку

В Одесі водій Honda збив 10-річну дівчинку. Це сталось близько 22:00 у дворі багатоповерхівки на вулиці Ільфа і Петрова, коли дитина каталась на велосипеді. Її госпіталізували із закритим перелом таза та стегна.

Про таке 3 квітня повідомили на сайті головного управління нацполіції в Одеській області.

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій легковика, рухаючись по міжквартальному проїзду, не помітив дівчинку, яка каталась на велосипеді, і наїхав на неї", — йдеться у повідомленні.

Водія автівки перевірили на наявність алкоголю в організмі, слідчі з'ясовують обставини події, зазначили у поліції.

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