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У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр
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У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр

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Молодіжний простір на базі стадіону "Дружба" відкрили у Глухові на Сумщині. За один мільйон гривень тут облаштували тренажерний майданчик, розваги для дітей та коворкінг — робочий простір для старшої молоді.

У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр
Молодіжний центр у Глухові. Фото: Суспільне Суми

Гроші для ідеї дали міжнародні організації, розповів начальник відділу молоді та спорту Глухівської міської ради Олександр Никітченко.

"До нас завітала громадська організація "МОМ" з міграції у рамках проєкту "Людський вимір". У на ці кошти були закуплені тренажери, які можемо бачити на вулиці, дитячу тарзанку, дитячі ковзани для зимового прокату, ролики для прокату влітку і облаштування молодіжного простору. Це проєктор, консоль, пуфи, полички, настільні ігри, кавомашина", — говорить Олександр Никітченко.

У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр
Молодіжний центр у Глухові. Фото: Суспільне Суми

Глухівчанин Антон Токмаков говорить: має плани, як скористатись новим простором міста.

"Пограємо у плейстейшн, ми подивимося фільм. У нас є така гра. Зараз вона буде відбуватися. Для того, щоб навчити людей комунікувати один з іншим, не боятися висловлювати свою думку. Ну, я думаю, це буде місце, де молодь зможе з задоволенням та користю проводити свій час", — говорить Антон Токмаков.

У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр
Молодіжний центр у Глухові. Фото: Суспільне Суми

Голова військово-патріотичного клубу "Мужність" Кирило Ященко говорить: це перший коворкінг, який створили у місті. Тут планують проводити змагання з кіберспорту.

У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр
Спортивне приладдя молодіжного центру у Глухові. Фото: Суспільне Суми

"Гуртків та спортивних секцій на цей час у нашому місті хватає і в напрямку спорту є де себе реалізувати. А ось молодим людям, які не спортсмени, потрібні інше місце й інші якісь там напрямки для того, щоб їхня енергія використовувалась у правильному, так сказати, руслі", — говорить Кирило Ященко.

У Глухові на Сумщині відкрили молодіжний центр
Спортивне приладдя молодіжного центру у Глухові. Фото: Суспільне Суми

Працюватиме новий простір щоденно, сказав Олександр Никітченко. Він безплатний і відкритий для всіх мешканців Глухівської громади.

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