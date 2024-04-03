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З артилерії та дронами. Війська РФ 11 разів за день атакували Нікопольщину
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З артилерії та дронами. Війська РФ 11 разів за день атакували Нікопольщину

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Обстріли, вторгнення, Нікополь
Наслідки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, 3 квітня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня, 3 квітня, військові РФ 11 разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, тричі район обстрілювали з артилерії. Також вісім разів вдарили дронами-камікадзе. Найбільше атак було на Нікополь. Також обстрілювали Покровську та Марганецьку громади.

Внаслідок російських ударів пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Загиблих та поранених немає.

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