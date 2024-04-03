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Uquq qorçalayıcılar şikayet etken soñ siyasiy mabüs Server Mustafayevniñ qalbini teşkermege qarar berdiler
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Uquq qorçalayıcılar şikayet etken soñ siyasiy mabüs Server Mustafayevniñ qalbini teşkermege qarar berdiler

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Siyasiy mabüs Server Mustafayev. Server Mustafayev.
Siyasiy mabüs Server Mustafayev. Фото: Кримська солідарність

Front Line Defenders uquq qorçalayıcı teşkilâtınıñ müdiri Oliviya Mur RF Baş prokurorlığına Server Mustafayevge tibbiy yardım bermegenine şikâyet etken soñ siyasiy mabüsniñ qalbini teşkermege qarar berdiler.

Onıñ apayı Maye Mustafayeva "Qırım birdemligi"ne bu aqqında haber berdi.

Bilgilerge köre şikâyetnamede qayd etildi ki, Tambovsktaki 1. müstemlekeniñ memuriyeti qırımtatarğa tibbiy yardım bermedi. Apis etilgen berli yani altı senedir SİZOnıñ şiddetli şartlarında bulunğanı sebebinden Mustafayevniñ qalp hastalığı otağa çıqtı. Bundan ğayrı, kökü qafesi altında şişik tapıldı — lipoma. 2022 senesi berim ayında siyasiy mabüs müstemlekege apis etilgen vaqıt oña ameliyat yapmağa teklif ettiler, amma o red etti, çünki ameliyatnıñ nasıl şartlarda yapılacağını añlamay edi, dep Maye añlattı.

Oliviya Mur hitap etken soñ Serverge EKG yaptırdılarq, amma qalp ekimi siyasiy mabüsni baqmadı. Müstemlekeniñ memuriyeti Serverni ihtisaslı mütehassısqa alıp ketirmege söz berdi.

Saban ayınıñ 21-inde advokat Server Mustafayevni ziyaret etti. Keçken sene arman ayından berli şiddetli şartlarda bulunıp turğanı sebbeinden çalışamaz ve kün tertibine köre kezemez.

Maye Mustafayevanıñ sözlerine köre, yüksek qora sebebinden kamerasına az kün ışığı kire. Keçkende de Server körme qabiliyetine şikâyet etti. Şimdi ise közleri zayıfladı, tek közlüklerni takıp oquy bile.

Server Mustafayev aqqında ne bilemiz

Server Mustafayev, "Qırım birdemligi" cemaat birleşmesiniñ idarecisidir. Qırım siyasiy mabüsleriniñ ailelerine uquqiy, malümat ve içtimaiy-yaşayış ceetinden yardım ete.

2014 senesinden başlap Mustafayev, Qırımdaki vaziyetni muntazam tarzda nezaret ete be siyasiy sebepli makeme ceryanlarını aydınlata edi.

2018 senesi mayıs ayınıñ 21-inde quvetçiler evlerini tintip, Server Mustafayev ve Edem Smayilovnı tuttılar.

2020 senesi berim ayınıñ 16-sında Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesinde qırım musulmanını 14 senege maküm ettiler.

Saban ayınıñ 14-ünde Vlasisadaki Apellâtsiya arbiy makemesi, qorçalayıcı tarafnıñ şikâyetnamesini baqıp, qanaatlendirmedi. Umumen dava çerçivesinde 45 makeme oturışı keçirildi.

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