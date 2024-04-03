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"Чистий Луцьк" здав на переробку майже дві тонни металу
ЕКОЛОГІЯРегіони

"Чистий Луцьк" здав на переробку майже дві тонни металу

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Чистий Луцьк
Металеві вироби, які "Чистий Луцьк" здав на переробку, квітень 2024 року. Facebook/Чистий Луцьк

У рамках міського проєкту "Чистий Луцьк" Центр управління відходами зібрав за чотири місяці 1 680 кілограмів металу.

Про це в коментарі Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк. З його слів, за цей час люди привозили здебільшого металеві вироби домашнього вжитку.

"Це те, що накопичилося в людей у квартирах чи будинках: батареї, одна ванна була, посуд, каструлі, сковорідки та бляшанки металеві, різна металева тара, газові плити, крани тощо", — сказав Павло Березюк.
"Чистий Луцьк" здав на переробку майже дві тонни металу
Металеві вироби на переробку. Facebook/Чистий Луцьк

Зібрані металеві вироби, додав фахівець зі зв'язків з громадськістю, "Чистий Луцьк" віддав на переробку для місцевої фірми.

"Чистий Луцьк" здав на переробку майже дві тонни металу
Металеві вироби на переробку. Facebook/Чистий Луцьк

Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

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