НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
Вторгнення Росії в УкраїнуПереселенціІНФРАСТРУКТУРАБУДІВНИЦТВОРегіони

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Звягелі на Житомирщині в приміщенні колишнього шкірвендиспансера будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб. Загальна вартість будівельних робіт понад п'ять мільйонів гривень.

Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради Олег Годун.

За його словами, роботи розпочалися першого листопада 2023 року. Проєкт реалізується спільно з неурядовою організацією "Сучасний формат". Загальна вартість будівельних робіт 5,3 мільйона гривень, з яких два мільйони гривень на реконструкцію будівлі виділа Звягельська міська рада з міського бюджету.

"Зробили реконструкцію даху, замінили мережі та встановили вікна і двері. Зараз тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи. Плануємо до кінця травня здати цей об’єкт при всіх сприятливих умовах", — сказав Олег Годун.

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
Олег Годун, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Виконавча директорка неурядової організації "Сучасний формат" Жанна Соловйова розповіла, що частину грошей надала німецька організація Humedica. Будівля залишатиметься в комунальній власності, а її мешканці не матимуть права на продаж квартир та платитимуть лише за комунальні послуги.

"Як визначати сім'ї, які отримають доступ до цих квартир? Ми обговорювали з міською радою створення відповідного профілю. Нашою метою є відібрати тих, хто дійсно не має можливості повернутися до свого колишнього житла на тих територіях, де вони раніше проживали. Ми також враховували той факт, що це повинні бути люди, які вже інтегрувалися у громаді, активно взаємодіють із суспільством та сплачують податки", — пояснила Жанна Соловйова.

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
Жанна Соловйова, Житомир, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Зі слів виконавчої директорки неурядової організації "Сучасний формат" Жанни Соловйової, у вартість проєкту не включено меблювання житла. Однак організація знайшла партнерів, які згодилися виділити гроші на цю потребу.

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
У приміщенні колишнього шкірвендиспансера будують сім смарт-квартир, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Головний інженер підрядної компанії "Інтерра Буд" Анатолій Долнер розповів, що раніше у цій будівлі функціонував медичний заклад, а зараз вона перебудовується на квартири для внутрішньо переміщених осіб. Планується створити сім смарт-квартир, площа яких від 22 до 30 квадратних метрів.

"Згідно з проєктом, тут передбачені квартири для двох, трьох і чотирьох людей, а також одна кімната призначена для людей з інвалідністю, відповідно до всіх норм. Будівля буде утеплена, передбачено окрему систему каналізації, водопостачання та опалення, все з використанням енергозберігаючих технологій", — повідомив Анатолій Долнер.

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
Анатолій Долнер, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
У приміщенні колишнього шкірвендиспансера будують сім смарт-квартир, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
У будівлі тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
У будівлі старого шкірвендиспансера замінили вікна і двері, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб
У будівлі тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Розмінування у зоні бойових дій
Розмінування звільнених територій: як працюють закарпатські сапери у зоні бойових дій
погода, Дніпро
Обстріли Нікопольщини, збили безпілотник, змії в Дніпрі. Головні новини Дніпра та області 4 квітня
Військовий Юрій Островерхов
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
Прощання з добровольцем Олексієм Драганчуком у Рівному
У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком
На початок