На Житомирщині будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб

У Звягелі на Житомирщині в приміщенні колишнього шкірвендиспансера будують сім смарт-квартир для внутрішньо переміщених осіб. Загальна вартість будівельних робіт понад п'ять мільйонів гривень.

Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради Олег Годун.

За його словами, роботи розпочалися першого листопада 2023 року. Проєкт реалізується спільно з неурядовою організацією "Сучасний формат". Загальна вартість будівельних робіт 5,3 мільйона гривень, з яких два мільйони гривень на реконструкцію будівлі виділа Звягельська міська рада з міського бюджету.

"Зробили реконструкцію даху, замінили мережі та встановили вікна і двері. Зараз тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи. Плануємо до кінця травня здати цей об’єкт при всіх сприятливих умовах", — сказав Олег Годун.

Олег Годун, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Виконавча директорка неурядової організації "Сучасний формат" Жанна Соловйова розповіла, що частину грошей надала німецька організація Humedica. Будівля залишатиметься в комунальній власності, а її мешканці не матимуть права на продаж квартир та платитимуть лише за комунальні послуги.

"Як визначати сім'ї, які отримають доступ до цих квартир? Ми обговорювали з міською радою створення відповідного профілю. Нашою метою є відібрати тих, хто дійсно не має можливості повернутися до свого колишнього житла на тих територіях, де вони раніше проживали. Ми також враховували той факт, що це повинні бути люди, які вже інтегрувалися у громаді, активно взаємодіють із суспільством та сплачують податки", — пояснила Жанна Соловйова.

Жанна Соловйова, Житомир, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Зі слів виконавчої директорки неурядової організації "Сучасний формат" Жанни Соловйової, у вартість проєкту не включено меблювання житла. Однак організація знайшла партнерів, які згодилися виділити гроші на цю потребу.

У приміщенні колишнього шкірвендиспансера будують сім смарт-квартир, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Головний інженер підрядної компанії "Інтерра Буд" Анатолій Долнер розповів, що раніше у цій будівлі функціонував медичний заклад, а зараз вона перебудовується на квартири для внутрішньо переміщених осіб. Планується створити сім смарт-квартир, площа яких від 22 до 30 квадратних метрів.

"Згідно з проєктом, тут передбачені квартири для двох, трьох і чотирьох людей, а також одна кімната призначена для людей з інвалідністю, відповідно до всіх норм. Будівля буде утеплена, передбачено окрему систему каналізації, водопостачання та опалення, все з використанням енергозберігаючих технологій", — повідомив Анатолій Долнер.

Анатолій Долнер, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У приміщенні колишнього шкірвендиспансера будують сім смарт-квартир, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У будівлі тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У будівлі старого шкірвендиспансера замінили вікна і двері, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У будівлі тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи, Звягель, Житомирщина, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

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