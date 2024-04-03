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З вчительки до бойової медикині: історія військової з Одеси, яка пише вірші на фронті
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З вчительки до бойової медикині: історія військової з Одеси, яка пише вірші на фронті

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Бойова медикиня з одеської 126-ї бригади тероборони Наталя Челомбітко служить на фронті. Там, окрім виконання своїх обов’язків, пише вірші. Присвячує їх побратимам, людям, які живуть на прифронтових територіях, та загиблим у війні. Про творчість та службу військовослужбовиця розповіла кореспондентам Суспільного.

Десять років Наталя працювала у школі вчителем української мови та літератури, а згодом пішла служити у Державну кримінальну виконавчу службу України. На пенсію жінка вийшла у званні підполковника внутрішньої служби, але до початку війни продовжувала роботу як цивільна особа.

"Коли вранці (24 лютого 2022 року, — ред.) сталися перші вибухи, спочатку як і кожна людина я не могла повірити в те, що це дійсно сталося. 25 лютого я вже пішла у ТРО, мене там зустріли, потрібні були люди, попросили прийти наступного дня. На той час взагалі не вистачало медиків і мене попросили (піти в бойові медики, — ред.). Сказали, що всьому навчать", — розповіла військова.

Наразі Наталя Челомбітко служить бойовою медикинею в одеській 126-й бригаді територіальної оборони. Вона навчає військових та виконує обов'язки позаштатного психолога батальйону. Та попри щоденні обстріли жінці вдається писати вірші. Вперше захопилася цим перед початком війни. У 2019 році з’явилась перша поезія, яка називалася "Гроза".

З вчительки до бойової медикині: історія військової з Одеси, яка пише вірші на фронті
Бойова медикиня Наталя Челомбітко. Фото: скріншот Суспільне Одеса

"Коли почалась війна, було дуже важко знайти якісь слова і мені здавалося, що я більше не напишу жодного рядка. І перша воєнна поезія з’явилася у день української вишиванки. Останні дві поезії, які були написані – це "Пресвятая", присвячена побратимам, які поклали своє життя здобуваючи мир, перемагаючи на фронті та їхнім матерям. Інша — "Моя Одеса" присвячена нашому місту та діткам, які загинули", — пояснила Наталя.

На її думку, нині кожен українець має стати на захист своєї Батьківщини.

"У цій війні неможливо перемогти без світової підтримки. Війна вже прийшла в кожен дім, родину, тому ми маємо згуртуватися і бути разом. Українці вже довели всьому світу, що ми можемо себе захищати, дати відсіч ворогу й відстояти свою волю", — зауважила військова.

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