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Saban ayında Qırımda işğalciler 11 evni tinttiler — QMM
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Saban ayında Qırımda işğalciler 11 evni tinttiler — QMM

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RF FSB. FSB.
RF FSB. İlüstrativ foto. РІА "Новости Крым"

2024 senesi saban ayında vaqtınca işğal etilgen Qırımda rus quvetçileri, 11 qırımtatarnıñ evlerini qanunsız olaraq tinttiler.

Qırımtatar Maaliy Merkezi bu aqqında haber berdi.

Bundan ğayrı, uqqu qorçalayıcılar qayd ettiler ki, Qırımnıñ işğal akimiyeti 26 insannı tuttı, olardan 12si – qırımtatar halqınıñ vekilidir.

"Merkezniñ bilgilerine köre, esabat devrinde qayd etildi ki, 11 ev tintildi, 26 insan tutuldı/tutulıp qapatıldı, 26 insan soravdan keçti, 19 insan tevqif etildi, yüksek bedenin ve ruhiy sağlıq ceetinde 6 kere insan aqları bozuldı", – dep bildirildi.

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