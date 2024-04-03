На Івано-Франківщині синові загиблого на війні прикордонника, першокласнику Лисецького ліцею Даніїлу Кулакову передали берет та фронтові нагороди його батька Миколи.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Лисецької селищної ради.

Берет прикордонника, відзнаку МВС України "За відвагу в службі" та нагрудний знак Державної прикордонної служби України "За мужність в охороні державного кордону" Даніїлові передав офіцер військової частини, в якій служив Микола Кулаков.

Микола Кулаков залишив рідних у Лисці і поїхав до Києва, де вступив до добровольчого формування. Фото: Facebook/Лисецька селищна рада

"Повномасштабна війна застала Миколу Кулакова та його дружину Лесю з п’ятирічним синочком Даніїлом у Гостомелі. Рятуючись від постійних обстрілів, молода сім’я переїхала в Бучу, де потрапила в окупацію. У березні 2022 року Кулаковим дивом вдалося вирватися з оточеного "кадирівцями" міста та добратися до селища Лисець, звідки родом батько пані Лесі й мешкають її родичі", — йдеться у дописі.

Микола Кулаков залишив рідних у Лисці, а сам поїхав до Києва, де вступив до добровольчого формування. Військовослужбовець захищав столицю та звільняв Київську область.

Нагороди та берет прикордонника Миколи Кулакова передали його синові. Фото: Facebook/Лисецька селищна рада

У 2023 році він приєднався до новоствореної бригади Державної прикордонної служби "Сталевий кордон". Воював на Харківському напрямку, двічі був поранений. 23 січня 2024 року Микола Кулаков загинув на бойовому завданні.

"Дружина військовослужбовця Леся Кулакова, яка нині активно волонтерить, каже, що її син гордиться батьком-героєм, а його нагороди та берет стануть сімейними реліквіями", — написали на сторінці Лисецької громади.

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