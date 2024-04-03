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У Запоріжжі на території дитячої лікарні побудують сонячну електростанцію
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У Запоріжжі на території дитячої лікарні побудують сонячну електростанцію

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У Запорізькій дитячій лікарні побудують сонячну електростанцію
Сонячна електростанція. Суспільне Львів

На території однієї із міських дитячих лікарень Запоріжжя планують побудувати сонячну електростанцію для потреб медичного закладу.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомили у Запорізькій міській раді.

Будівництво сонячної електростанції на території дитячого медичного закладу стане результатом співпраці Запорізької міської ради та громадської організації "Екоклуб":

"Підписали меморандум про співпрацю з ГО «Екоклуб», яка залучає міжнародних донорів до енергозберігаючих проєктів по всій Україні", — йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі на території дитячої лікарні побудують сонячну електростанцію
Підписання меморандуму про співпрацю Запорізької міської ради з ГО "Екоклуб". Фото: Запорізька міська рада

Сонячна станція, яку планують побудувати, має на меті забезпечувати безперебійну роботу дитячої лікарні.

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