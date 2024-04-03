У Запоріжжі на території дитячої лікарні побудують сонячну електростанцію

На території однієї із міських дитячих лікарень Запоріжжя планують побудувати сонячну електростанцію для потреб медичного закладу.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомили у Запорізькій міській раді.
Будівництво сонячної електростанції на території дитячого медичного закладу стане результатом співпраці Запорізької міської ради та громадської організації "Екоклуб":
"Підписали меморандум про співпрацю з ГО «Екоклуб», яка залучає міжнародних донорів до енергозберігаючих проєктів по всій Україні", — йдеться у повідомленні.
Підписання меморандуму про співпрацю Запорізької міської ради з ГО "Екоклуб". Фото: Запорізька міська рада
Сонячна станція, яку планують побудувати, має на меті забезпечувати безперебійну роботу дитячої лікарні.
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