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Через пориви вітру понад півтори тисячі споживачів на Волині залишилися без світла
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Через пориви вітру понад півтори тисячі споживачів на Волині залишилися без світла

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Станом на 3 квітня внаслідок сильних поривів вітру на Волині 1528 споживачів залишилися без електропостачання.

Знеструмлені чотири населені пункти частково та один повністю, повідомили у "Волиньобленерго". За даними енергетиків, найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії.

Також через обриви ліній електропередачі повністю знеструмлені дві повітряні лінії 10 кВ, дві частково і 19 трансформаторних підстанцій.

Над ліквідацією наслідків негоди працює чотири оперативно-виїзні бригади у складі 12 працівників та чотири одиниці техніки. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 15:00.

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