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Скорочення, об'єднання та пошук спільних рішень: Федоров про передачу повноважень Запорізької облради
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Скорочення, об'єднання та пошук спільних рішень: Федоров про передачу повноважень Запорізької облради

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Іван Федоров про припинення повноважень Запорізької облради на час воєнного стану
Іван Федоров.

У березні 2024 року повноваження Запорізької обласної ради (ЗОР) були передані Запорізькій обласній військовій адміністрації (ЗОВА), очолюваній Іваном Федоровим, на час воєнного стану. Зокрема, нині ЗОВА опікується кадровими питаннями та формуванням бюджету.

Про це розповів Іван Федоров кореспондентам Суспільного.

Як повідомив Іван Федоров, дві третини повноважень Запорізької облради були передані ще у березні 2022 року. Зазначається, що позбавлення повноважень ЗОР на користь Запорізької ОВА є тимчасовим — до кінця воєнного стану та місяць після цього:

"Наразі, процеси були повністю зупинені: наприклад, кадрові, розпорядження майном в частині об'єднання установ, зміни юридичних адрес установ, внесення змін в статути. Наразі це великий пласт проблем, який був повністю неохоплений протягом двох років і ці повноваження сьогодні передані голові обласної військової адміністрації".

Окрім цього Іван Федоров анонсував нові зміни у роботі Запорізької обласної ради, серед яких, зокрема будуть:

  • прийнята нова структура облради (із 90 чиновників планується залишити майже половину);

"Сьогодні в структурі обласної ради було 90 людей і ми плануємо майже вдвічі її скоротити. Тому що нема потреби в такій кількості чиновників, адже багато хто з них знаходиться за кордоном, не бере участі в житті області та обласної ради"
Іван Федоров, голова ЗОВА

За словами, голови ЗОВА внаслідок скорочення працівників обласної ради, вдасться вивільнити щонайменше 14 млн грн.

"А 14 млн грн вкрай легко конвертуються в тисячу FPV-дронів, яка точно буде нищити тисячу цілей армії РФ"
Іван Федоров, голова ЗОВА

Проте, як підкреслив Іван Федоров, та частина людей, які працювали та забезпечували функціонування 150 установ обласної ради — залишаться і будуть виконувати свої обов’язки в інтересах Запорізької громади.

  • оптимізація органів комунальних установ та підприємств (об'єднання та релокація, створення нової мережі);

"Вже зараз ми займаємося оптимізацією органів комунальних установ та підприємств. Точно будуть об'єднання, точно буде релокації. Сьогодні ми маємо абсолютно по-новому подивитись на мережу комунальних закладів"
Іван Федоров, голова ЗОВА

  • створення робочих групи для реформування роботи облради:
"Ми сьогодні маємо абсолютно чітко і предметно подивитись на функціонал кожного підприємства і через призму користі для громадян Запорізької області чітко оцінити його функціонал і саме таким чином реформувати всі установи після того, як буде реформована сама структура обласної ради", — зазначив очільник Запорізької ОВА.
  • створення дорадчого органу при Запорізькій ОВА з депутатів Запорізької облради:
"Депутатів ніхто не позбавляв мандату. Вони обиралися служити людям — будь, ласка, служіть. Ми створимо дорадчий орган, який буде консультаційним, поряд з головою обласної адміністрації. Ми будемо радитись, ми будемо спільно приймати рішення. Тож ті, хто хочуть працювати, а не говорити про “працювати”, будуть мати таку можливість".

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