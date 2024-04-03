У Сумському виші дівчат вчать керувати тракторами та комбайнами. Чи багато студенток освоюють спеціальність трактористки на інженерно-технологічному факультеті та що вплинуло на їхній вибір, дізнавались кореспонденти Суспільного.

Людмила Михно – другокурсниця сумського аграрного університету. Дівчина розповіла, що з дитинства мріяла стати кондитеркою, але після школи вирішила піти вчитись на трактористку. "Як каже більшість – це професія для чоловіків, але хочеться довести інше, що дівчата також зможуть", – вважає дівчина.

Разом із Людмилою опановує спеціальність трактористки Анастасія Авраменко. Дівчина приїхала на навчання з Білопілля. Розповіла, що стати агроінженеркою мріяла з дитинства. Після закінчення вишу планує допомагати батькові в обробітку землі: "Я завжди вважала, що дитячі мрії мають здійснюватись. Коли татко водив мене на свою агрофірму і я бачила всю цю техніку – трактори, комбайни. Бачила, як їх ремонтують, удосконалюють і мені було дійсно це до вподоби".

Студентка опановує їзду на тракторі. Суспільне Суми

Анастасія каже — пам’ятає день, коли вперше сіла за кермо трактора: "Було це на другому курсі. У мене аж подих перехоплює. Наскільки круто, ти відчуваєш себе таким супергероєм, коли ти змогла опанувати такого трактора чи комбайна великих розмірів. Це дійсно круто".

Також другокурсниця Вероніка Шелудченко додала: теж отримує позитивний заряд від кермування. "Відчуття неперевершені. Було страшно, але сподобалось", – сказала дівчина.

Студентки інженерно-технологічного факультету. Суспільне Суми

Працювати на новій техніці – робота складна, без посвідчення тракториста жодна організація не має права посадити людину за кермо сільгоспмашини, розповів декан інженерно-технологічного факультету Владислав Зубко. Нині на факультеті серед 757 студентів навчається 7 дівчат:

"Всі дівчата отримують робітничий фах тракториста. Не так багато дівчат у нас навчається за даною спеціальністю. Ми моніторимо, хто за яким фахом працює і, скажу вам з впевненістю, що дівчата всі працюють за фахом. Змінюючи посаду від тракториста, до голови підприємства".

Нестача кваліфікованих механізаторів на закордонну техніку відчувалась в агрокомпаніях і до вторгнення, вважає майстер виробничого навчання Костянтин Зубко. Під час мобілізації ця проблема загострилася ше більше. За словами майстра, дівчата швидко опановують водійську майстерність: "Мало роблять помилок, дуже спритні, вправні і нічим не поступаються хлопцям".

"Вони багато в чому можуть дати фору хлопцям. Організованіші, їм вдається і на тракторі поїздити, і на комбайні. Не сумніваюсь, що з них вийдуть гарні спеціалістки", – вважає студентський декан Євген Редько.

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