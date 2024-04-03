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538 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ
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538 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ

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538 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ
Акція “SaveUkrainianChildren” 4 червня 2022 року в Лісабоні, Португалія. Getty Images/Horacio Villalobos/Corbis

Більше ніж 1818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 3 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 538 дітей загинули та понад 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 344, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 130, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100.

  • 2 квітня внаслідок обстрілу військом РФ с. Новоосинове Куп’янського району Харківської області загинув 11-річний хлопчик.
  • 2 квітня через обстріл військами РФ м. Дніпро постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років.

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