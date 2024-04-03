Останні новини Харкова та Харківської області за 3 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Справа про організацію незаконного перетину кордону: позиція представника колишньої посадовиці ОВА
Серед підозрюваних — колишня керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева.
Суспільне Харків звернулося до колишньої посадовиці за коментарем телефоном, але вона кинула слухавку. Позицію Белявцевої Суспільному прокоментував її адвокат Євген Ріяко. Захисник каже, що вони планують звертатися щодо скасування повідомлення про підозру.
"Тому що ми виконували лише прямі вказівки начальника обласної військової адміністрації", — сказав Ріяко.
За його словами, усі документи заходять офіційно через канцелярію, потім відділи й департаменти обробляють їх, звіряють, заносять до керівника обласної військової адміністрації.
"Він підписує цих людей, і окремим наказом вказує керівнику апарату внести їх у систему "Шлях". Вона вносила їх у "Шлях", і після того, знову ж таки, начальник обласної військової адміністрації, ознайомившись із переліком людей, яких внесено в "Шлях", направляє всіх цих людей листом до Держприкордонслужби", — розказав Євген Ріяко.
Усі ці докази є як у ХОВА, так і в слідчих, так і в нас. Однак цієї інформації вони не подають. Подається лише те, що на певний період деякі люди не повернулися. У них навіть інформація про неповернення людей датована майже рік тому. Тобто вони навіть не перевіряли, чи повернулися ці люди, чи ні. Рік тому вони оновлювати дані від Держприкордонслужби. Може, усі ці люди повернулися. Ця справа так не якісно зроблена, що ми максимально обурені таким рівнем досудового розслідування.
Удар по Мерефі: поранена жінка
55-річна жінка зазнала поранень внаслідок удару по Мерефі, повідомила пресслужба облпрокуратури. За попередніми даними, росіяни били протикорабельною ракетою Х-59МК. Внаслідок удару пошкоджені будівлі цивільного підприємства, сталась пожежа. У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, кажуть у пресслужбі.
У Малоданилівській громаді встановили жінку, яка спалювала сухостій
Про це повідомили Поліцейські офіцери громад в Харківській області.
"Зі слів свідків, місцева мешканка, під час прибирання земельної ділянки в луках поблизу вул. Річна, вирішила спалити торішній сухий бур’ян. Однак від сухої трави вогонь перекинувся на поле. Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню вогню, в наслідок чого полум’я розповсюдилась на площу понад 10 га. На порушницю складено протокол про адміністративне правопорушення", — сказано у повідомленні.
Повернувся до роботи після підриву на міні: історія фермера з Балаклійщини
Фермер з Балаклійської громади Харківщини у жовтні 2023 року підірвався на полі, коли розставляв таблички із попередженнями про небезпеку. Його поля — поблизу села Явірського, через яке пів року проходила лінія фронту. Олег Гірман дістав тяжке поранення кінцівок та хребта.
Вечірнє зведення Генштабу 3 квітня
- Росіяни завдали авіаційних ударів на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Слобожанське та Вовчанськ Харківської області;
- Артилерійських та мінометних обстрілів РФ на Слобожанському напрямку зазнали Ветеринарне, Стрілеча, Красне Харківської області;
- На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито одну атаку РФ в районі населеного пункту Андріївка Луганської області;
- Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове, Борова Харківської області.
- Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
Внаслідок обстрілу на Куп'янщині зайнялася лісова пожежа
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Сьогодні вдень ворог завдав обстрілів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району. В результаті ударів сталася масштабна низова пожежа хвойної підстилки соснового лісу на околиці с. Колесниківка Курилівської громади. Загальна площа пожежі склала понад 9 га", — сказано у повідомленні.
Росіяни вдарили по Мерефі
Близько 18:20 російські військові завдали удару по Мерефі. Є влучання в землю в промисловій зоні, повідомив Суспільне Харків голова місцевої громади Веніамін Сітов. Інформації про поранених станом на 18:50 у мерії не отримували. Нині фахівці оглядають місце влучання та встановлюють тип озброєння, яким росіяни били по місту.
На Харківщині викрили групу, яку підозрюють в організації допомоги у перетині кордону для 19 "волонтерів"
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, до складу групи входили:
- депутат Харківської райради;
- голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради;
- колишня керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації.
"Вони залучили до своєї протиправної діяльності волонтерів та функціонерів однієї із благодійних організацій і керували їх діями", — сказано у повідомленні.
Слідчі встановили, що кожен із учасників групи виконував свою роль.
"Депутат Харківської районної ради, який був також керівником однієї із благодійних організацій, розробив механізм переправлення чоловіків за кордон. Від імені цієї благодійної організації вносилися їхні дані до системи "Шлях". У період 2022 – 2023 року учасники організованої групи направляли від імені благодійної організації листи-запити до Харківської обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам». Харківська ОВА давала своє погодження. Надалі дані чоловіків вносились до системи", — сказано у повідомленні.
Прокурори з'ясували, що так виїхали 19 людей. Вартість послуги складала 60 тис. гривень.
У родини з Великобурлуцької громади планують вилучити дітей, яких батьки відмовляються евакуювати
У рамках примусової евакуації з Великобурлуцької громади на Харківщині лишилося вивезти двох дітей — 6-річного хлопця та 15-річну дівчину з Малого Бурлука. Родина відмовляється їхати, на батьків склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків, дітей можуть вилучити, розказав Суспільному начальник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко.
За його словами, евакуювати дітей намагалися різними способами, пропонували варіанти розміщення. Терещенко каже, що мати відмовляється їхати через господарство, мовляв, у неї п'ятеро курей, а примусова евакуація порушує її права.
Неповнолітньому, який біля ТЦ побив батька та сина, повідомили про підозру
Про це 2 квітня повідомила Харківська обласна прокуратура.
За її даними, підліток ввечері 28 березня перебував у центрі міста, був п'яним.
"Хлопець безпідставно спровокував словесний конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою. Відчувши свою зверхність, підозрюваний почав бити потерпілих, від чого вони впали на землю. І на цьому фігурант не зупинився: користуючись безпорадним станом батька та сина, він вдарив їх ногами по тулубу", — сказано у повідомленні.
Хлопця підозрюють у хуліганстві.
Повідомлено про підозру експоліцейській за фактом державної зради: що відомо
За даними слідства, під час окупації колишня поліціянтка перейшла на бік РФ та працевлаштувалася у "міграційний відділ".
"Зрадниця проводила агітацію серед місцевого населення щодо необхідності прийняття громадянства РФ та обовʼязкового отримання російських паспортів. Також вона безпосередньо займалась видачею людям паспортів держави-агресора. Зрадила присягу підозрювана за зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць. Крім того, вона і сама встигла отримати паспорт громадянки Російської Федерації", — сказано у повідомленні.
За даними прокуратури, жінка переховується в РФ.
Судитимуть інженерку з технічного нагляду за підозрою у неякісному ремонті укриття
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, в листопаді 2022 року одне з управлінь Харківської міської ради та підприємство-підрядник уклали договір на проведення капітального ремонту укриття школи в Основ’янському районі Харкова.
"Під час проведення контрольних обмірів виявлено невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та даними, зазначеними в акті приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема встановлено, що не було виконано високоякісне тинькування поверхонь стін і стель, а також забивання вибоїв в асфальтових підлогах", — сказано у повідомленні.
Слідство вважає, що інженерка з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, не перевірила відповідність станом фактичного обсягу виконаних робіт по вказаному об’єкту і підписала офіційні документи, де були зазначені неправдиві відомості.
"Надалі на підставі цих документів на рахунок підрядника було безпідставно перераховано понад 300 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику — Харківській міській раді", — повідомили у прокуратурі.
З 4 квітня на Харківщині відновлять курсування низки приміських поїздів
Про це повідомила пресслужба "Південної залізниці".
З 4 квітня знову курсуватимуть:
- №6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;
- №6428 Ізюм — Шебелинка;
- №7001 Харків-Пасажирський — Лозова;
- №6330 Огульці — Люботин;
- №6918 Люботин —Харків-Пасажирський.
Також з 4 квітня відновлять рух, але з обмеженнями по станціях такі приміські поїзди:
- №6914 Люботин — Нова Баварія (замість Огульці — Харків-Пасажирський);
- №6915 Нова Баварія — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці);
- №6916 Огульці — Люботин (замість Огульці — Харків-Пасажирський);
- №6912 Люботин — Нова Баварія (замість Люботин — Харків-Пасажирський);
- №6321/6333 Нова Баварія — Огульці — Нова Баварія (замість Харків-Пасажирський — Огульці — Харків-Пасажирський);
- №6334 Мерчик — Нова Баварія (замість Мерчик — Харків-Пасажирський).
Крім того, з 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський.
69-річний житель Куп’янська-Вузлового зазнав поранень внаслідок російського обстрілу
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
3 квітня близько 11:00 РФ обстріляла селище. Пораненого доставили до лікарні.
Рекордне тепло три дні поспіль фіксували у Харкові: 31 березня, 1 та 2 квітня
Про температурний рекорд повідомила пресслужба регіонального гідрометцентру.
2 квітня температура в місті піднялася 25,3° тепла. Попередній максимум температури в Харкові реєстрували у 1947 році — 23,6° тепла.
Померлу після обстрілу дитину на Харківщині евакуювали у 2023 році, але сім'я повернулася: "як заїхали — не зізнаються"
11-річного хлопця, який 3 квітня помер від поранень, отриманих внаслідок обстрілу Новоосинового на Куп'янщині, примусово евакуювали з села разом із матір'ю та 17-річною сестрою наприкінці 2023 року.
Про те, що родина повернулася, не знали навіть сусіди, розповів Суспільне Харків телефоном начальник Курилівської військадміністрації Олександр Баулін.
"Через блокпости вони не проїжджали. Як заїхали — ніхто не зізнається. Якби ми розуміли, що вони там, їх би евакуювали. У нас немає права заходити на територію домоволодінь. Ні в нас, ні в поліції", — каже Баулін.
Прогноз погоди у Харкові та області 4 квітня: дані регіонального гідрометцентру
- Вночі без істотних опадів;
- Вдень у північній половині області та Харкові короткочасний дощ, у південній – без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в області вдень місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.
- Температура повітря в Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.
Виманив понад 1 млн гривень за "розв'язання проблем по службі": судитимуть військового посадовця бригади ТрО Харківщини
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТрО Харківської області. За їхніми даними, він виманив 1 мільйон 50 тисяч гривень з 14 військовослужбовців за обіцянку перевести їх до іншої частини.
Обвинувачення в шахрайстві та зловживанні впливом направили до суду, повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.
Також обвинувачений пообіцяв допомогу підлеглому, якого затримали у стані алкогольного сп’яніння.
"За 180 тис. гривень посадовець брався "розв'язати питання" щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Насправді ніякої допомоги нікому посадовець не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих", — сказано в повідомленні.
Начальнику групи персоналу загрожує до п'яти років ув'язнення.
Робота саперів у Балаклійській громаді: дані ОВА
У громаді проводитимуть контрольовані підриви:
з 10:00 до 12:00 — в районі Вербівки;
з 10:30 до 11:30 — поблизу Щурівки;
з 10:00 до 12:30 — в районі Балаклії
Брат і сестра на Харківщині передавали до РФ дані про рух вагонів з боєприпасами для Лиманського напрямку — СБУ
Цю інформацію РФ планувала використати для диверсій на залізниці під час руху вагонів зі зброєю та боєприпасами для фронту, повідомив речник Служби безпеки у Харківській області Владислав Абдула.
Правоохоронці затримали брата і сестру з Ізюмського району Харківської області за підозрою в держзраді.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Пожежі на Харківщині за добу
11 годин пожежники гасили вогонь в лісі між Старим Салтовом та Хотімлею: трава, чагарники і дерева горіли на площі в 10 гектарів.
За даними ДСНС, це була наймасштабніша пожежа в екосистемах за добу: загалом 112 пожеж на площі в близько 100 гектарів зайнялися на Харківщині через жителів.
Обстріли Харківщини: дані поліції
Керовані авіабомби росіяни за минулу добу скидали на Чернещину, Борову та Липці, повідомили в поліції Харківщини.
Пошкоджень і руйнувань зазнали будинки, магазин, освітній заклад, підприємство.
Шість з семи пожеж, які зайнялися внаслідок ударів росіян, сталися на Куп'янщині
Про це повідомили у ДСНС Харківщини.
У селах Грушківка та Глушківка на площі понад п'ять гектарів горіла трава. У Кучерівці та Куп'янську горіли будинки, гараж і трава.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 3 квітня
- Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Синьківка, Липці Харківської області;
- Росіяни один раз штурмували Куп'янський напрямок протягом 2 квітня за підтримки авіації: Сили оборони відбили атаку в районі Синьківки.
11-річний поранений внаслідок обстрілу Новоосинового 2 квітня помер у лікарні
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пресслужба Харківської облпрокуратури та поліції Харківщини.
Хлопця ушпиталили ввечері 2 квітня, внаслідок ударів загинув його 58-річний батько.
З 3 по 6 квітня у Харкові частково буде відсутнє водопостачання
З 3 по 6 квітня "Харківводоканал" проведе профілактичні роботи на каналізаційних мережах, повідомили у міськраді.
"У зв’язку з цим, водопостачання мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вулиць Грицевця, Зубарєва, Роганської, Тархова, селищ Комуніст та Докучаєва здійснюватиметься за графіком: з 05:00 до 08:00 та з 19:00 до 22:00", — йдеться у повідомлення.
Погода на 3 квітня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Вночі по всій території області, вдень місцями пориви вітру, 15-20 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 15-17°.