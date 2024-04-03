Справа про організацію незаконного перетину кордону: позиція представника колишньої посадовиці ОВА

Серед підозрюваних — колишня керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева.

Суспільне Харків звернулося до колишньої посадовиці за коментарем телефоном, але вона кинула слухавку. Позицію Белявцевої Суспільному прокоментував її адвокат Євген Ріяко. Захисник каже, що вони планують звертатися щодо скасування повідомлення про підозру.

"Тому що ми виконували лише прямі вказівки начальника обласної військової адміністрації", — сказав Ріяко.

За його словами, усі документи заходять офіційно через канцелярію, потім відділи й департаменти обробляють їх, звіряють, заносять до керівника обласної військової адміністрації.

"Він підписує цих людей, і окремим наказом вказує керівнику апарату внести їх у систему "Шлях". Вона вносила їх у "Шлях", і після того, знову ж таки, начальник обласної військової адміністрації, ознайомившись із переліком людей, яких внесено в "Шлях", направляє всіх цих людей листом до Держприкордонслужби", — розказав Євген Ріяко.

Усі ці докази є як у ХОВА, так і в слідчих, так і в нас. Однак цієї інформації вони не подають. Подається лише те, що на певний період деякі люди не повернулися. У них навіть інформація про неповернення людей датована майже рік тому. Тобто вони навіть не перевіряли, чи повернулися ці люди, чи ні. Рік тому вони оновлювати дані від Держприкордонслужби. Може, усі ці люди повернулися. Ця справа так не якісно зроблена, що ми максимально обурені таким рівнем досудового розслідування.